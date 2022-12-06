رئيس جامعة سوهاج يشهد البرنامج التدريبي لنظام الدراسة وفق الساعات

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي لنظام الدراسة والامتحانات وفق نظام الساعات المعتمدة، والذي نظمته الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واستهدف العاملين بإدارات شئون الطلاب، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم.

وقال عبد الخالق إن البرنامج التدريبي يتناول مفهوم الساعات المعتمدة والتطور التاريخي لها، وتعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بنظام وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج، بالإضافة إلى نظام الفصول الدراسية في الساعات المعتمدة والمقررات الإجبارية والاختيارية للكليات والجامعة، مضيفاً أنه يتضمن ايضاً التعريف بكيفية تسجيل المقررات للطالب، وفقاً للحد الأقصى والأدنى حسب مستوى الطالب العلمي ومحددات استخدام الفصل الصيفي، إلى جانب كيفية تقييم الطالب في الساعات المعتمدة، وحساب المعدل الفصلي GPA وحساب المعدل التراكمي العام CGPA للطالب، والعمل على كيفية تحديد العلامات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر وشرح لمصطلحات الحذف والإضافة والانسحاب والتأجيل والإرشاد الأكاديمي.

وأوضح الدكتور صبري باسط أنه خلال البرنامج التدريبي يتم استعراض الجوانب الإجرائية والتنظيمية لأعمال الامتحانات بالجامعة في ضوء الامتحانات الورقية والإلكترونية، مشيرا إلى إجراء مقارنة بين النظام الفصلي ونظام الساعات المعتمد.

وذكرت أماني عثمان أنه يشارك بالتدريب ٣٢ متدربا من العاملين بإدارات شئون الطلاب بالجامعة، ويستمر لمدة ٣ أيام، حيث يحاضر بالبرنامج التدريبي كل من الدكتور محمد توفيق القائم بأعمال عميد كلية الآداب، والدكتور صبرى باسط المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية والقياس والتقويم، والدكتور حازم عبد الرحمن الأستاذ بكلية الزراعة، وصابر محمد عطية القائم بعمل مدير عام شئون طلاب مركزية.