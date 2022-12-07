عضو اتحاد الغرف التجارية: 1800 جنيه سيكون السعر العادي لجرام الذهب

قال أمير رزق، عضو رابطة تجار الجواهرجية باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب ستشهد انخفاضًا بنهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل، منوهًا إلى أنها ستعاود الارتفاع مرة أخرى في شهري مارس وأبريل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الثلاثاء، أن الأسعار ترتفع في مارس وأبريل؛ لأن السعر عالميًا يصل إلى 1900 أو 2000 دولار للأوقية.



وذكر أن 1800 جنيه سيكون السعر المعتاد لجرام عيار 21، منوهًا إلى أن هذا الوضع يؤثر على تجار الذهب؛ لأن الورش لا تعمل بكامل طاقتها، فضلًا عن أن المواطنين عازفون عن شراء المشغولات الذهبية.



وأشار عضو رابطة تجار الجواهرجية، إلى أن الأشخاص في مصر أقبلوا على شراء السبائك وجنيهات الذهب، بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن البعض يصدر الذهب إلى الخارج للحصول على الدولار.