شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية: إذا صلُحت الجمارك المصرية صلُح اقتصاد مصر

• عبدالواحد: جهات العرض تعوق عمليات الإفراج الجمركي وليس مصلحة الجمارك

• مقترح بوضع جهات العرض تحت مظلة وحدة لسرعة وسهولة الإفراج الجمركي

طالب رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أحمد عبدالواحد، بعقد ورشة عمل سريعة مع جميع الجهات الرقابية لمساعدة الجمارك المصرية في أداء جميع المهام الموكله إليها على أكمل وجه، وهذا طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون مصر بوابة عبور وليست تخزين لسرعة الإفراج الجمركي.

وقال عبدالواحد، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجمارك المصرية ليس لها أي علاقة بتأخر الإفراج الجمركي، وجهات العرض المختلفة هي التي تعوق عملية الإفراج الجمركي، موضحا أن الجمارك المصرية ليس لها دور في طبيعة أداء كل جهة رقابية، لها علاقة مباشرة بعملية الإفراج عن البضائع المستوردة.

وانتقد رئيس شعبة الجمارك، عدم وجود أي تناغم بين جهات العرض المختلفة مثل الدمغة والموازين والحماية المدنية، ومصلحة الكيمياء، وهيئة سلامة الغذاء، والإفراج الطبي، والطاقة الذرية، وغيرها من جهات العرض، التي يتجاوزعددها 35 جهة عرض، مطالبا بضرورة وضع نظام مناسب للمنظومة الجمركية، على أن يشارك في هذا النظام جميع جهات العرض بشكل إلكتروني، وهذا عن طريق النافذة الواحدة، على أن تكون هناك فترة تجريبية قبل تطبيق هذا النظام، من أجل ضمان نجاح المنظومة الجديدة.

واقترح عبد الواحد، وضح جميع جهات العرض تحت مظلة واحدة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر، على غرار قرار 106، بحيث تكون جميع جهات العرض تحت مظلة واحدة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء بشكل مباشر.