ألمانيا: محاكمة جليس أطفال مزيف في 120 جريمة انتهاك جنسي بحق أطفال

بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة كولونيا الألمانية وقائع محاكمة رجل بتهمة ارتكاب عشرات جرائم الانتهاك الجنسي بحق أطفال.

وبدأت المحاكمة بتلاوة صحيفة الدعوى ضد الرجل الذي كان يعرض خدماته كجليس أطفال على منصات إلكترونية الأمر الذي أتاح له فتح قنوات اتصال مع عائلات.

يذكر أن صحيفة الدعوى كبيرة لأنها تقوم على أكثر من 120 جريمة تم ارتكابها في الفترة بين 2005 حتى 2019 حسبما ذكر متحدث باسم المحكمة الذي أوضح أن 99 واقعة من هذه الوقائع تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم انتهاك جنسي لأطفال بينما تتعلق الجرائم الأخرى بالمساعدة على ارتكاب هذه الجرائم أو نشر مواد إباحية للأطفال.

وكُشف النقاب عن هذه القضية أثار ضجة كبيرة لأنها أدت إلى فتح تحقيقات أخرى عديدة مع متهمين آخرين وذلك على غرار ما حدث في قضايا انتهاكات جماعية من هذا النوع ظهرت في السنوات الأخيرة ومنها قضية الانتهاكات في برجيش-جلادباخ.

وبحسب الصحيفة، يُعْتَقَد أن الرجل تبادل مع العديد من الرجال "بوحشية لا يمكن تصورها" صورا وفيديوهات فاضحة للأطفال.

وكان محامي المتهم الألماني الجنسية قال قبل المحاكمة إن موكله يعتزم الإدلاء باعتراف، وحددت محكمة الاستئناف في كولونيا عقد جلسات للمحاكمة حتى نهاية فبراير المقبل.