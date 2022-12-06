الجزائر تعرب عن ارتياحها إزاء توقيع الأطراف السودانية على الاتفاق السياسي الإطاري

أعربت الجزائر عن "ارتياحها للكبير" إزاء توقيع الأطراف السودانية على "الاتفاق السياسي الإطاري"، مشيرة إلى أن هذا التوقيع يعد خطوة حاسمة، من شأنها أن تعزز مسار التسوية السياسية للأزمة في السودان.

كما أعربت، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الاثنين، عن أملها في أن يستكمل هذا الاتفاق بخطوات أخرى تضع حدا نهائيا لحالة الاحتقان السياسي الذي عرفه هذا البلد الشقيق، وتمكنه من مجابهة مختلف التحديات، واستئناف مسيرته التنموية؛ بما يحقق للشعب السوداني تطلعاته المشروعة في التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.

وبحسب البيان، دعت الجزائر الأشقاء في السودان إلى تكريس كل الجهود من أجل الوصول بمسار التسوية إلى غاياته المنشودة، وأن يضعوا السودان ومصالح الشعب السوداني فوق كل اعتبار.

كما ثمنت الجهود التي قام بها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (IGAD)، في إطار الآلية الثلاثية لتيسير العملية السياسية التي أفضت إلى تحقيق هذا "الإنجاز الهام على طريق الحل الشامل والمستدام للأزمة السياسية الراهنة".