قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن ملف الصناعة هو ملف المستقبل، و"ملف أمن قومي بالمقام الأول لمواجهة حجم التحديات التي نمر بها"، مضيفًا: "لا يوجد مصنع في مصر بلا مشاكل".

وأشار إمام، خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى مشكلة مصانع المحلة الكبرى، وقال إن معظم المصانع في المحلة الكبرى متوقفة كليًا نتيجة نقص المواد الخام وسعر الدولار.

وأضاف : "الأداء سيئ على كل المستويات الاقتصادية، المواطن يصحو من النوم يجد نفسه فقد نصف قيمة دخله".

وتابع "هيئة التنمية الصناعية في 2017 أنشات شركة برأس مال 25 مليون جنيه، بغرض تشكيل المناطق الصناعية، حد يقولي الشركة عملت شيء؟ المناطق الصناعية في أسوأ حال، المحلة قلعة الصناعة المصرية مفيش ولا منطقة مخططة إلا واحدة فقط".

وشدد إمام على أن ملف الصناعة يحتاج إعادة نظر فيما يتعلق بمكاتب التمثيل الخارجية، مشيرًا إلى وجود 11 مكتبا في أفريقيا، متابعا: "الأربع دول الأفريقية التي نصدر لها بنسبة 57% لا يوجد فيها مكاتب تمثيل، الناس اللي بتقبض بالدولار من سنين ولم نأخذ منها حاجة لابد ان تحاسب".

وأردف: "المواطن ماشي في محلات وسط البلد يلاقي مرتبه محطوط على السلعة، البلد لا تتطور إلا بتوجيه الصناعة مش هنفضل كل مصانعنا قائمة على مواد خام من الخارج".

واختتم: "لابد من توطين المواد الخام للصناعات المحلية في مصر".