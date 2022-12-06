ارتفاع عدد ضحايا كارثة جزيرة أسكيا الإيطالية إلى 12

عثر رجال خدمات الطوارئ، اليوم الثلاثاء، على الضحية الـ12 الأخيرة للعاصفة والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة أسكيا الإيطالية قبل أكثر من أسبوع.

وقال المتحدث لوكا كاري إنه تم العثور على جثة امرأة تبلغ 31 عاما كان تم الإبلاغ أنها مفقودة، وذلك في أعقاب تحديد هويتها بشكل رسمي.

وتم العثور على الضحايا الـ11 الآخرين، ومن بينهم 3 أطفال، في وقت سابق وسط الأنقاض، وتم تسليم الجثامين لأسرهم أمس الاثنين من أجل دفنهم.

وتضرر حوالي 900 من المباني عندما ضربت عواصف عنيفة الجزيرة الواقعة في خليج نابولي، وسببت انهيارات أرضية عنيفة.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في إسكيا لمدة عام، وخصصت مليوني يورو للتعامل مع الوضع في الجزيرة.