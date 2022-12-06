بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 978445 منشأة، بزيادة بنسبة 7ر9 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من 2022، إذ تضم الرياض 1ر36 بالمائة من إجمالي المنشآت، بينما تضم مكة المكرمة 6ر20 بالمئة منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 5ر12 بالمئة.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر اليوم الثلاثاء فإن "المنشآت تتوزع على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثلث المجموع بنسبة 7ر30 بالمئة، يليه قطاع التشييد والبناء بـ7ر20 بالمئة، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بـ6ر11 بالمئة"، مشيرا إلى "أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول 2025 تقدر بـ 65 بالمئة مقارنة بعام 2022".

وأظهر التقرير نمو منظومة رأس المال الجريء في المملكة بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93 بالمئة خلال الربع الثالث من 2022 على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو سوق المشاريع الناشئة الذي سجل صفقات ضخمة خلال هذا الربع.

وبلغت نسبة ارتفاع التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا 266 بالمئة ليصل إلى 1ر3 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من 2022.