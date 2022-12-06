الرئيس الصيني يصل السعودية غدا للمشاركة في 3 قمم

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يقوم الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارةٍ رسمية إلى السعودية خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الصيني تأتي تلبية لدعوةٍ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "وتعزيزاً للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بالصين".

ووفق الوكالة، يُعقد خلال الزيارة قمة سعودية-صينية برئاسة العاهل السعودي ورئيس الصين، ومشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت "واس" إلى أنه انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع الصين، سيتضمن برنامج الزيارة حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية.

وسيتم خلال القمتين "مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".