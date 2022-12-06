فون دير لاين: روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان، على خلفية الحرب القائمة في أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في تيرانا: "هل ستسود الأنظمة الاستبدادية وقانون الأقوى؟ أم ستسود الديمقراطية وسيادة القانون؟".

وتابعت لدى وصولها لحضور اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان: "هذا الجدل ملحوظ أيضا في غرب البلقان. إن روسيا تحاول بسط نفوذها، والصين تحاول بسط نفوذها".

وقالت رئيسة المفوضية إن دول المنطقة ستحتاج إلى تحديد الجانب الذي تنتمي إليه، متساءلة: "(هل أنت) تقف إلى جانب الديمقراطية - هذا هو الاتحاد الأوروبي، صديقك وشريكك - أم تريد أن تسلك طريقا مختلفا؟".