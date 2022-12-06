 فون دير لاين: روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان - بوابة الشروق
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فون دير لاين: روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
تيرانا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 2:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 2:07 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان، على خلفية الحرب القائمة في أوكرانيا.

وأضافت فون دير لاين في تيرانا: "هل ستسود الأنظمة الاستبدادية وقانون الأقوى؟ أم ستسود الديمقراطية وسيادة القانون؟".

وتابعت لدى وصولها لحضور اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان: "هذا الجدل ملحوظ أيضا في غرب البلقان. إن روسيا تحاول بسط نفوذها، والصين تحاول بسط نفوذها".

وقالت رئيسة المفوضية إن دول المنطقة ستحتاج إلى تحديد الجانب الذي تنتمي إليه، متساءلة: "(هل أنت) تقف إلى جانب الديمقراطية - هذا هو الاتحاد الأوروبي، صديقك وشريكك - أم تريد أن تسلك طريقا مختلفا؟".


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