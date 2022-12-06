أوقفت شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية، مذيعين عن العمل مؤقتا، بعدما ظهرت علاقة حب تجمعهما للعلن، وسط عاصفة من الشائعات تناقلتها الصحافة.

وانتشرت الأنباء عن علاقة الحب التي تجمع، ايمي روباك وتي جي هولمز، اللذان يعملان كمذيعان في برنامج "GMA3 " الصباحي على قناة "ايه بي سي نيوز" منذ عام 2020، الأسبوع الماضي، بعدما نشر المصورين، صورا للثنائي.

وأعلنت رئيسة الشبكة الأمريكية، كيمبرلي جودوين، أنه سيتم إيقاف الثنائي عن العمل مؤقتا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت جودوين: "سأتحدث عن شيء أصبح مصدر إرباك داخلي وخارجي: العلاقة بين اثنين من زملائنا".

وأضافت: "وهكذا، أود أن أقول إنه على الرغم من أن هذه العلاقة ليست انتهاكا لسياسة الشركة، فقد استغرقت الأيام القليلة الماضية للتفكير والعمل من خلال ما أعتقد أنه الأفضل لمؤسسة إيه بي سي نيوز". وتابعت: "سأوقفهما في الوقت الحالي عن العمل حتى نجد حلا لذلك".

ومضت جودوين قائلة: "هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية للعلامة التجارية ولأولويتنا"، مطالبة الموظفين بالتوقف عن التحدث بشأن علاقة الثنائي. وتابعت: "نحن بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على العمل".

وبعد نشر الصور، نفى ممثل عن الثنائي أنهم متزوجان، مشيرا إلى أن كل منهما انفصل عن زوجه. وأكد الممثل أن علاقتهما بدأت مؤخرا.

وأوضح الممثل: "لقد كانا (الثنائي) صديقين مقربين لسنوات عديدة، لكن هذه العلاقة بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد انفصالهما عن زوجيهما في أغسطس الماضي". مؤكدا: "لم يخبر الثنائي أحدا حتى في إيه.بي.سي لأنهم كانوا بانتظار إتمام الطلاق".