• التحقيق في واقعة إلقاء إحدى العائمات مخلفات صلبة بنهر النيل.. وإيقاف مدير المنشأة 3 أشهر



حذرت وزارة السياحة والآثار، أصحاب الفنادق العائمة من تكرار مخالفة إحدى المنشآت الفندقية العائمة، والتي تعمل بين الأقصر وأسوان، والتى ألقت مخلفات صلبة خلال الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، مؤكدة أن من يثبت ارتكابه تلك المخالفة سيتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص.



وقررت الوزارة، إيقاف مدير تلك المنشأة الفندقية العائمة لمدة 3 أشهر؛لإضراره بسمعة مصر السياحية، مشددة على التصدي بقوة لمثل تلك المخالفات، وذلك فى إطار حرصها على القيام بدورها الرقابي واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يضر بسمعة مصر السياحية، وخاصة أن هناك ضوابط للوزارة منظمة لعمل المنشآت الفندقية العائمة وسبل تلافي ذلك.



وأهابت بكل المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك العاملين بها، الحفاظ على نهر النيل العظيم، وعدم التعدي بأى شكل من الأشكال عليه لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات والحفاظ على نوعيتها وحمايتها من كافة أشكال التلوث.



وأعلن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أنه فور تداول أنباء عن إلقاء إحدى المنشآت الفندقية العائمة، والتي تعمل بين الأقصر وأسوان، مخلفات صلبة خلال الإبحار بنهر النيل بدائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، شُكلت لجنة مشتركة من مسئولي وزارة السياحة والآثار وكل الجهات المعنية من مسئولى حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى وجهاز شئون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق في هذه الواقعة.



وأثبتت التحقيقات عدم التزام تلك المنشأة بأخذ الاحتياطات والتدابير الخاصة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وإلقاؤها بمجرى نهر النيل بدلاً من إلقاؤها في الأماكن المخصصة، وذلك بالمخالفة للقوانين الخاصة بذلك؛ فأوقفت وزارة السياحة، مدير المنشأة الفندقية العائمة لمدة ثلاثة أشهر.



ووجهت وزارة السياحة والآثار، الشكر لوزارتى البيئة والري والموارد المائية، وشرطة البيئة والمسطحات المائية وقطاع حماية نهر النيل التابع لوزارة الرى، على سرعة الاستجابة والإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها تجاه هذه الواقعة.



كانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت قرارا إداريا بإلغاء تصريح تسيير عائمة تداولت وسائل التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو تشير إلى إلقائها مخلفات صلبة خلال إبحارها بنهر النيل، كما حررت محضرا بالواقعة.



وأوضحت أنها أصدرت قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من مسئولى حماية نهر النيل بالوزارة وجهاز شئون البيئة ووزارة السياحة والآثار وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقيق فى الواقعة.