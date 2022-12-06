 هيئة معايير الغذاء بريطانية: كورونا يبقى حيا لأيام على الفلفل والتوت والفراولة - بوابة الشروق
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هيئة معايير الغذاء بريطانية: كورونا يبقى حيا لأيام على الفلفل والتوت والفراولة

أدهم السيد
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:53 ص

أفادت تجربة لهيئة معايير الغذاء البريطانية، قدرة فيروس كورونا على البقاء حيا لأيام، على الأغذية ذات الأسطح الخشنة؛ ما يدل على أهمية الاعتناء بغسل الأطعمة قبل تناولها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن من بين الأطعمة خشنة الملمس التي يبقى عليها كورونا لأيام هي الفلفل والتوت وأشباهه كالفراولة والبروكلي، وأطعمة أخرى كالخبز واللانشون.

وأضافت الهيئة أن الأطعمة الناعمة كالتفاح لا يبقى كورونا عليها طويلا، بينما لا تتخطى مدة بقاء الفيروس ساعات على الشوكولاتة والمعجنات.

وتابعت الهيئة أن احتمال حدوث ذلك وتسرب الفيروسات من أكياس البلاستيك للأطعمة ضعيفا، إلا أن الحذر واجب بغسل الأطعمة بعد شرائها.


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