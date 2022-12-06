 وفاة عامل إثر السقوط من أعلى سقالة بإدكو - بوابة الشروق
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وفاة عامل إثر السقوط من أعلى سقالة بإدكو

خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:59 م

لقي عامل مصرعه، اليوم؛ جراء سقوطه من أعلى سقالة أثناء العمل بشارع القائد جوهر بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مأمور مركز شرطة إدكو إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال المستشفى العام جثة عامل في العقد الخامس من عمره؛ إثر سقوطه من أعلي سقالة أثناء عمله في شارع القائد جوهر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة "رشدى محمد السيد"، 49 عامًا، ومقيم شارع جوهر بمدينة إدكو.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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