كيف احتفلت مصر والأمم المتحدة باليوم الدولي للمتطوعين؟

احتفلت مصر والأمم المتحدة باليوم الدولي المتطوعين لعام 2022، بتسليط الضوء على مساهمات المتطوعين والمتطوعات وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم ودورهم المهم في دعم العمل المُناخي ودفع التنمية المستدامة.



شارك في الاحتفال وزيرة التضامن الاجتماعي، دكتورة نيفين القباج، وإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، ممُثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وهبة نصير، مسؤولة برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر.



يُركز اليوم الدولي للمتطوعين لهذا العام على موضوع التضامن من خلال العمل التطوعي، وقد اختار برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين شعار "معاً، لنعمل الآن" للاحتفاء بقيمة العمل التطوعي.



وشهدت الاحتفالية التي استضافها المُتحف القومي للحضارة المصرية، ونظمها برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر بالشراكة مع شبكة شركاء العمل التطوعي، أنشطة متنوعة للتأكيد على قيمة التطوع وتأثير المتطوعين على دفع عجلة التنمية والإسراع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



بدأت فعاليات الاحتفال بمسرحية قام بإعدادها وتنفيذها متطوعو شبكة تثقيف الأقران "واي بير" المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.



وتهدف المسرحية إلى التوعية بموضوع ختان الإناث وأضراره ومخاطره. أعقب ذلك عقد جلسة حوارية بحضور الدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة، ومسؤولة المسؤولية المستدامة بشركة شنايدر ومسئول الشراكات بهيئة يو ثينك جرين.



وتناولت الجلسة عرض نماذج التطوع المختلفة التي تتبناها القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخاص وإجراء حوار بين القطاعات حول التحديات والحلول الابتكارية الممكنة.



وأشادت القباج بالدور المهم الذي يلعبه المتطوعون والمتطوعات في مصر، والذي تجلى خلال المساهمة المهمة لـ 600 من المتطوعين والمتطوعات الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في دعم تنظيم مصر لمؤتمر قمة الأمم المتحدة للمُناخ في شرم الشيخ COP27.



وقالت "لدى مصر ما يقرب من 600 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، منهم الشباب ومنهم مجالس إدارة الجمعيات، ومنهم من يتواجد في المجتمعات المحلية، ولديهم الكثير ليجودوا به في مجتمعاتهم وأسرهم ومدارسهم وجامعاتهم، في جمعياتهم وفي مشروعات قومية كثيرة.. نحن بحاجة لإنشاء آلية ممنهجة للتطوع وفتح قنوات منظمة وتأمين المتطوعين قدر المستطاع وتقنين أوضاعهم ومنحهم التدريب الكافي".



وبدورها، نوهت إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بمساهمات أكثر من مليار من المتطوعين والمتطوعات حول العالم، لافتة إلى وجود 170 متطوعة ومتطوعة- ثلثاهم من النساء - يعملون مع 15 من وكالات وهيئات الأمم المتحدة في مصر.



وقالت: "إن عمل المتطوعين هو محل تقدير كبير عالميا وهنا في مصر. وفي ديسمبر من العام الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن التطوع، والهدف الرئيسي لذلك القرار هو حث الدول على دمج التطوع في خططهم الوطنية للتنمية المستدامة. ومن دواعي الفخر بالنسبة لي أن إطار التعاون الجديد لخمس سنوات قادمة بين منظومة الأمم المتحدة والحكومة المصرية يشمل بوضوح الدور المهم للتطوع في تنفيذ البرامج الوطنية وأجندة 2030".