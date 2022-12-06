قالت والدة هانا كيمورا المصارعة الشابة ونجمة برنامج تليفزيون الواقع الياباني الشهير "تيراس هاوس"، اليوم الثلاثاء، إنها أقامت دعوى قضائية ضد محطة البرنامج التلفزيوني اليابانية وشركتين أخريين، مدعية أن ابنتها انتحرت بسبب البرنامج.

وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية، تسعى كيوكو كيمورا من خلال الدعوى التي أقامتها أمام محكمة طوكيو الجزئية، إلى الحصول على نحو 142 مليون ين (مليون دولار) تعويضا من الشركات الثلاث، وبينها شبكة تلفزيون فوجي، التي قالت إنها أنتجت البرنامج التلفزيوني بطريقة تجعل المشاهدين يكرهون ابنتها.

وكانت هانا كيمورا / 22 عاما/ ضمن أعضاء فريق التمثيل الستة في موسم " تيراس هاوس طوكيو" 2019-2020.

وتم العثور على المصارعة المحترفة منتحرة في شقتها بالعاصمة طوكيو في مايو 2020 بعد أن استهدفها سيل من رسائل الكراهية المتنمرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم إلغاء العرض منذ ذلك الحين.

وبحسب الدعوى، بدأت هانا كيمورا في إيذاء نفسها عقب بث مشهد لها وهي تفقد أعصابها على شبكة نتفليكس في مارس 2020 قبل بثه على التلفزيون، الأمر الذي أدى إلى تعرضها للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت كيمورا، أن المتهمين واصلوا بث المشهد والمسلسل التلفزيوني، مما تسبب في الانتحار.

وقالت الأم في مؤتمر صحفي، إن المتهمين لم يتفاعلوا بصدق، ولا أتوقع أن يتغيروا، مضيفة أنها تأمل أن تساهم دعواها القضائية في القضاء على التنمر عبر الإنترنت.

وفي محاكمة منفصلة، أمرت المحكمة في مايو العام الماضي رجلا بدفع نحو 29. 1 مليون ين تعويضا لها لنشره رسائل كراهية استهدفت ابنتها بعد انتحارها.