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كأس العالم.. ثنائي الأرجنتين يغيب عن التدريبات قبل لقاء هولندا

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 12:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 12:14 ص

استأنف منتخب الأرجنتين تدريباته الجماعية مساء الثلاثاء، استعدادا لمواجهة منتخب هولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وبحسب " تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية لم يبدأ أنخيل دي ماريا وبابو غوميز التدريبات مع باقي المجموعة.

ويتدرب أنخيل دي ماريا منفرداً وليس مع المجموعة، وهذا ما حدث على الأقل في الجزء الأول من الحصة التدريبية.

وكان دي ماريا قد غاب عن لقاء أستراليا للإصابة، ودفع سكالوني بدلاً منه بأليخاندرو جوميز قبل أن يخرج للإصابة أيضاً في بداية الشوط الثاني.

وسيجري منتخب الأرجنتين جلسة تدريبية غداً وستكون أول 15 دقيقة مفتوحة أمام الصحافة.

جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين قد تغلب على منتخب أستراليا بهدفين لهدف واحد في دور الـ16 من البطولة


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