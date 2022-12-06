اتحاد السلة يصدر لائحة شروط وجزاءات الجماهير في موسم 2022-2023

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أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة لائحة شروط وجزاءات الجماهير في بطولتي الممتاز أ رجال وسيدات موسم 2022-2023.

وجاءت اللائحة كالتالي:

الشروط العامة

يسمح بدخول الجمهور في المباريات المقامة على ملاعب الأندية في حالة الحصول على الموافقات الأمنية والتي تستوجب الالتزام بالشروط التالية:

التعاقد مع شركة أمن معتمدة لتأمين المباريات بموافقة الجهات الأمنية.

التعاقد مع شركة تذكرتي لدخول المباريات.

النادي المقام على ملعبه المباراة مسئول مسئولية كاملة عن تأمين المباراة.

عدم حمل لافتات مسيئة أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو أي نوع من اللافتات التي من شآنها ان تحرض على العنف.

التزام الجماهير بالروح الرياضية والتشجيع دون التعدي بالقول أو الشتائم.

لا يعتد الا بقرار حكم المباراة والمراقب ان وجد باعتبارهما المسؤلان عن تحديد خروج الجمهور عن السلوك الرياضي من عدمه.

حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير

1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

2- السماح بدخول 25 فرد لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والنشاط الرياضي.

3- عدم السماح بدخول جماهير الفريقين.

الجزاءات التي توقع في حالة دخول الجماهير بدون الموافقة الأمنية

1- إلغاء المباراة واعتبار الفريق الضيف فائزاً والفريق المضيف مهزومًا.

2- توقيع غرامة مالية وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة من 20000 إلى 100000 جنيهًا.

3- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.

4- نقل مباريات الفريق خارج المحافظة لعدد يوصي به لجنة المسابقات لاعتماده من مجلس الإدارة.

حالة الحصول على الموافقة الأمنية لدخول الجماهير

1- السماح للسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بدخول جميع المباريات والحكام بالبطاقة الصادرة من الاتحاد.

2- السماح بدخول 25 فرد لكل فريق بكشف يشمل أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي و النشاط الرياضي.

3- تحديد العدد المسموح بدخوله طبقًا لما تقرره الجهات الأمنية.

الجزاءات التي توقع نتيجة خروج الجماهير عن السلوك الرياضي

1- تحذير المدير الفني للفريق.

2- في حالة التكرار يتم إعطاء خطأ فني اتباع.

3- في حالة التكرار مرة أخرى يتم إعطاء خطأ فني اتباع آخر وإيقاف المباراة وإخلاء الصالة بالكامل من جماهير الفريق الخارجة عن السلوك الرياضي.

4- في حال عدم خروج الجماهير يتم إلغاء المباراة ويعتبر الفريق صاحب الجماهير الخارجة عن السلوك الرياضي مهزومًا.

5- توقيع غرامة من 20000 إلى 100000 على النادي وفقًا لما يقرره مجلس الإدارة.

6- إيقاف الجماهير المسيئة عن دخول المباريات عن طريق تذكرتي لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة.

7- إقامة المباريات بدون جمهور لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات للعرض على مجلس الإدارة لتحديد العدد.

8- نقل مباريات الفريق خارج ملعبه لعدد من المباريات بتوصية من لجنة المسابقات لمجلس الإدارة لتحديد العدد.

9- يحق لمجلس الإدارة تنفيذ احدى او كل الجزاءات المنصوص عليها في البنود (5 و6 و7 و8).