التضامن: الحضانة التي تعرض أطفال فيها للتعنيف بالإسكندرية غير تابعة للوزارة وتم إبلاغ النيابة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحضانة التي تم تداول منشور بشأنها على مواقع التواصل الاجتماعي يسرد تفاصيل تعرض الأطفال فيها للضرب والتعنيف ليست تابعة للوزارة وغير حاصلة على رخصة منها، وتم إبلاغ النيابة العامة بشأنها.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، ماجدة جلالة، بفحص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحضانة الكائنة بشارع نوح المتفرع من شارع فؤاد بمحافظة الإسكندرية، التي تدعى "كريدل تو كريون".

وعلى الفور، شكلت مديرة المديرية لجنة لفحص المنشور وتوجهت إلى مكان الواقعة للفحص اللازم.

وأوضحت مديرة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن اللجنة تبيّنت أن هذه الحضانة لا تتبع الوزارة، وغير مدرجة بسجلاتها، كما أنها حاصلة على رخصة من الغرفة التجارية للعمل كمركز تنمية مهارات أطفال، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة بباب شرق الجزئية بهذا المضمون لاتخاذ اللازم حيال الواقعة المذكورة.