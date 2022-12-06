الشركات الإسرائيلية تسعى لزيادة الواردات من تركيا في ظل ارتفاع تكاليف الشحن من الصين

تسعى الشركات الإسرائيلية لزيادة الواردات من تركيا بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري من الصين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوريل لين رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، خلال زيارة وفد تجاري لإسطنبول، القول إنه إذا تم سؤاله للاختيار بين الواردات من الدولتين "بالطبع تركيا" تبدو أكثر منطقية.



وقال لين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من خلال مترجم "تكاليف الشحن تضاعفت خلال الخمسة أعوام الماضية".



وكان وفد إسرائيلي تجاري كبير قد وصل إلى تركيا أمس الاثنين للقاء مصدرين أتراك في ظل خطوات إصلاح العلاقات بين الدولتين.



ويشار إلى أن إسرائيل تقوم بصورة أساسية باستيراد الحديد والصلب من تركيا، بالاضافة إلى مواد البناء. وتمكن شبكة الصناعة الواسعة لتركيا وانخفاض قيمة العملة المحلية " الليرة" أمام الدولار المصدرين من تقديم أسعار تنافسية.



ومن المقرر أن يعقد ممثلون من 57 شركة إسرائيلية مباحثات مع نحو 400 شركة تركية من قطاعات تشمل الأغذية والبناء والمعادن ومجالات أخرى.



وكانت صادرات تركيا إلى إسرائيل قد ارتفعت بنسبة 35% لتصل إلى 6.4 مليار دولار العام الماضي، في حين بلغت الواردات من إسرائيل ملياري دولار خلال نفس الفترة، بحسب بيانات الحكومة التركية الرسمية.