محافظ الدقهلية يستقبل سفير سيراليون بالقاهرة لبحث سبل التعاون التجاري

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له، في إطار زيارته للمحافظة لبحث سبل التعاون التجاري.

وتفقد الوفد معرض منتجات مصانع المنطقة الصناعية بجمصة، وعددا من المصانع، لبحث آلية تصدير هذه المنتجات إليهم، وأبدى السفير والوفد المرافق له إعجابهم الشديد بمصانع المنطقة الصناعية وبالمنتجات التي تتمتع بجودة عالية.

وأكد المحافظ أن رئيس الجمهورية يولي الاستثمار مع دول افريقيا اهتماما كبيراً، موجهاً بالاستثمار نحو إفريقيا لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير فرص استثمارية وإنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال إن الدولة المصرية تسعى جاهدة لمزيد من التعاون المشترك مع دول افريقيا في كافة المجالات سواء من خلال التصدير أو الاستيراد والتبادل العلمي والثقافي وغيرها، مشيرا إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتبادل التجاري وتصدير المنتجات بكافة أنواعها إلى سيرليون سواء منتجات المصانع أو منتجات غذائية.

ومن جانبه، أوضح سفير سيراليون أن مصر محط أنظار الدول الإفريقية لعقد شركات متبادلة في مجال تصدير واستيراد المنتجات ومستلزمات الإنتاج والتبادل التجاري في كافة الأنشطة والمجالات.

وأضاف السفير: نستورد من مصر المنتجات من ملابس وأساس وأدوات كهربائية ونسعى لاستيراد مزيد من المنتجات سواء كانت دهانات أو أدوية أو مستلزمات طبية، موضحا أن 80% من سفن الصيد لدينا هي سفن مصرية ولدينا أجود أنواع الأسماك وشواطئنا وسواحلنا مفتوحة لجميع السفن المصرية.