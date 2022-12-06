 بولندا تستقبل 8 ملايين و213 ألف لاجئ أوكراني منذ فبراير الماضي - بوابة الشروق
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بولندا تستقبل 8 ملايين و213 ألف لاجئ أوكراني منذ فبراير الماضي

وارسو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 10:01 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و213 ألف لاجئ؛ وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة -حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء- أن نحو 21 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الإثنين، فيما غادر 20 ألفا و600 لاجئ تقريبا إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين نحو 39ر6 مليون شخص.

وقد مررت بولندا في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.


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