الجزائر تستضيف الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا

تستضيف الجزائر، اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى ٩ ديسمبر الجاري، أعمال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، تحت عنوان: "دعم الأعضاء الأفارقة الجدد في مجلس الأمن للأمم المتحدة في التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الأفريقية".

وستشهد هذه الندوة - التي ستجري فعالياتها بمدينة وهران شمال غربي الجزائر - مشاركة رفيعة المستوى، خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، وكذلك الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات أفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس السلم والأمن الأفريقي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة في تنفيذ مهامهم، خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن المواقف والمصالح المشتركة لأفريقيا أثناء عملية صنع القرار في مجلس الأمن الأممي بشأن قضايا السلم والأمن المتعلقة بالقارة.

كما تستعرض هذه النسخة مسألة "إسكات البنادق" في أفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة، وكذلك معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف، بالإضافة إلى مواضيع متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، يأتي تنظيم هذه النسخة بمدينة وهران امتدادا للنسخ السابقة التي كانت قد بادرت الجزائر بتنظيمها في إطار التزامها الراسخ والمتواصل بدعم عمل المنظمة في مجال السلم والأمن وسعيها لتعزيز العمل الأفريقي المشترك.

وأشار البيان إلى أن هذه المحاور تسعى الجزائر إلى الدفاع عنها نيابة عن الدول الأفريقية، من خلال ترشحها لعضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال الفترة 2024-2025، وذلك بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وفي ظل الالتزام التام بأهداف ومبادئ الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.