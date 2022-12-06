 بوتين يمدد حظر تداول حصص المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة في الشركات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يمدد حظر تداول حصص المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة في الشركات الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 2:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 2:56 ص

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حظر تداول حصص المستثمرين الأجانب من مواطني الدول "غير الصديقة" في المؤسسات الاستراتيجية الروسية وغيرها من القطاعات، وذلك حتى نهاية عام 2023.
وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الإثنين، أنه بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا وألزمت أو أوصت مستثمريها وشركاتها بإنهاء أعمالهم واستثماراتهم في روسيا بمئات المليارات من الدولارات.
وردت الحكومة الروسية بجملة إجراءات لحماية مؤسساتها وشركاتها، شملت تجميد أو إتاحة بيع الأصول الأجنبية لجهات روسية حصرا، وذلك من أجل "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الروسي".

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