أعلنت السلطات السورية، تعطيل العمل بالجهات العامة (الدوائر الرسمية) يومين إضافيين بالأسبوعين المقبلين، بسبب أزمة الوقود التي تعصف بمناطق سيطرته.



وقالت وكالة الأنباء الحكومية "سانا" بأن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أصدر توجيها بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد الموافقين 11 و18 ديسمبر الجاري.



والعطلة الأسبوعية في سوريا يومان، الجمعة والسبت، وعلى هذا النحو ستصبح 3 أيام في كل من الأسبوعين القادمين.



وذكرت "سانا"، أن قرار العطلة يأتي نتيجة للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ونظراً للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية".



ولم تذكر الوكالة ما إذا كان القرار سيتمدد لأكثر من أسبوعين.