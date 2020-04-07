 إصابة شخصين بحروق إثر نشوب حريق توك توك بأبو حمص - بوابة الشروق
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إصابة شخصين بحروق إثر نشوب حريق توك توك بأبو حمص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خميس البرعي
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:00 م

أصيب شخصان بحروق؛ جراء نشوب حريق في دراجة نارية "توك توك" بالطريق الزراعي القاهرة - الأسكندرية، أمام واحة العرب بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص، يفيد وقوع حادث اشتعال النيران بدراجة نارية "توك توك" بالطريق الزراعي أمام واحة العرب، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين إصابة كل من: "عبد الحميد على تركي" 40 عاما، مقيم بأبو حمص، مصاب بحروق من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 80%، و"عبد الستار محمد متولي" 53 عاما، مقيم بأبو حمص، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 30%، وتم نقلهما لمستشفى كفر الدوار الشاملة لتلقي العلاجات اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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