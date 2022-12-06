 انطلاق مؤتمر منظمة QS العالمية جوائز أوسكار التعليم لأول مرة في مصر بمشاركة 1400 متنافس - بوابة الشروق
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انطلاق مؤتمر منظمة QS العالمية جوائز أوسكار التعليم لأول مرة في مصر بمشاركة 1400 متنافس

عمر فارس
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:01 ص

انطلقت منذ قليل، فعاليات مؤتمر "جوائز أوسكار التعليم"، وذلك لأول مرة في مصر وإفريقيا، بمشاركة 1400 متنافس من جميع أنحاء العالم، يمثلون جامعات وشركات تكنولوجيا التعليم ومنظمات عالمية تقدم مثالا بارزا على الابتكار في مجال التعليم، بمقر جامعات المعرفة الدولية وفرع جامعة نوفا البرتغالية، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

يحضر المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق، والبروفيسور جواو ساجوا رئيس جامعة نوفا البرتغالية، وبين سوتر نائب رئيس مؤسسة QS، وبروفيسور فرانشيسكو كاراميلو، رئيس فرع جامعة نوفا بالقاهرة، وجون هانس كورتزر، كبير مستشاري معهد التدريب والبحث بالأمم المتحدة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة، وفيليب هميل نائب مدير الجامعة المشارك، جامعة أبو ظبي، والبروفيسور جون لاثم رئيس جامعة كوفنترى البريطانية، والدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة.

وأكد إيهاب سلامة، أن مؤتمر QS Reimagine Education، يعد مسابقة عالمية للتربويين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ويضم مجموعة من الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا التعليم وأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين من أفضل المؤسسات الجامعية وغيرهم من المهتمين بمستقبل التعليم العالي.


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