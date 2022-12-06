القيود التركية على ناقلات النفط تمنع وصول ملايين براميل الخام إلى السوق

تتكدس ناقلات النفط التي تحمل ملايين البراميل من خام كازاخستان في المياه الإقليمية التركية بسبب رفض سلطات أنقرة السماح لها بالمرور من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية قبل التأكد من وجود التغطية التأمينية المناسبة لها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة التركية تصر على حمل السفن خطاب من شركات التأمين الخاصة بها يضمن تغطيتها اثناء مرورها في المياه التركية وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

تأتي الخطوة التركية بعد قرار الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قصر تقديم التغطية التأمينية على السفن التي تحمل نفطا روسيا يباع بسعر 60 دولارا للبرميل وفقا لسقف السعر الذي بدأ تطبيقه أمس.

وبسبب الإجراءات التركية، يوجد حاليا 20 ناقلة على الأقل تحمل 18 مليون برميل من النفط الخام ستنتظر لعدة أيام قبل المرور من مضيقي البوسفور والدردنيل في المياه التركية للوصول إلى البحر الأدرياتكي ثم البحر المتوسط.

وبحسب مصادر فإن كل الناقلات باستثناء واحدة تحمل نفطا كازخستانيا وليس روسيا وتنتظر تسوية موقفها التأميني.

يذكر أن تركيا بدأت تطبيق هذه القواعد على ناقلات النفط الكازاخستاني والروسي منذ يوم الجمعة الماضي، استجابة لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين، ويقدم تأمينا للشحنات التي تم شراؤها بسعر 60 دولارا للبرميل أو أقل.

ويعني هذا أنه يتعذر على السلطات التركية استخدام نظام التحقق التقليدي، بالبحث بمواقع شركات التأمين على الإنترنت لتحديد ما إذا كانت السفن مشمولة تأمينيا.

وينطبق هذا الشرط على أي ناقلة تحمل النفط الخام، قادمة من البحر الأسود، وليس من روسيا فقط.

ويعتمد بشدة، تدفق نفط كازخستان، والبالغ 5ر1 مليون برميل في اليوم، عبر خط أنابيب بحر قزوين على مضيقي البوسفور والدردنيل، لإيصال خامها إلى الأسواق الدولية.