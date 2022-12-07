أثر غلاء المعيشة في بريطانيا مؤخرًا على معدل الأسر البريطانية التي تسعى لاستضافة لاجئين من أوكرانيا لمدة 6 أشهر وتلقي دفعة شهرية تصل إلى 350 جنيها استرلينيا.

وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية فإنه مع ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد وارتفاع معدلات التضخم، تتوقع الحكومة البريطانية سحب العديد من الأسر المضيفة في بريطانيا عروض الاستضافة.

وفي الآونة الأخيرة ارتفع عدد اللاجئين الأوكرانيين المشردين الذين لا مأوى لهم في إنجلترا بنسبة 30% في شهر واحد فقط.

ويوجد الآن ألفان و985 أسرة أوكرانية أبلغت المجالس المحلية في بريطانيا أنها بلا مأوى، لكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى حيث لم تقدم جميع المجالس بياناتها إلى الحكومة بعد.

وتظهر الأرقام الحكومية من الشهر الماضي أن أكثر من ألفي أسرة أوكرانية لديها أطفال أصبحت الآن بلا مأوى إلى جانب 900 فرد، وهو ارتفاع حاد، كما تم وضع حوالي 600 أسرة أوكرانية في منازل مؤقتة، مثل الفنادق، حيث تحاول المجالس المحلية إيجاد مساكن بديلة لهم.

وتقدم بعض المجالس في كنت وهامبشاير وجلوسترشير الآن المزيد من المساعدات النقدية للعائلات البريطانية المضيفة في محاولة لإقناعهم بمواصلة دعم اللاجئين الأوكرانيين.