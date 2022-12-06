 دول الاتحاد الأوروبي تطالب المفوضية بتقديم تقييم معدل بشأن الإصلاحات بالمجر - بوابة الشروق
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دول الاتحاد الأوروبي تطالب المفوضية بتقديم تقييم معدل بشأن الإصلاحات بالمجر

بروكسل - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:30 م

قالت وزارة المالية النمساوية، إن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية الأوروبية تقديم تقييم معدل خلال الأيام المقبلة بشأن الاصلاحات في المجر، التي تهدف للتعامل مع المخاوف المتعلقة بحكم القانون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول "المجر أوضحت للرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن منح موافقتهم على المساعدة المالية لأوكرانيا، بالإضافة إلى الحد الأدنى الدولي للضريبة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات".

وأضافت الوزارة، في إشارة للقاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء "لذلك، قررت الرئاسة التشيكية شطب هذه البنود من الأجندة بالإضافة إلى بنود المناقشة بشأن خطة تعافي المجر والقرار بشأن حكم القانون".

وأوضحت الوزارة "الرئاسة طلبت من المفوضية الأوروبية تقديم تقييم معدل للإصلاحات المجرية المتعلقة بحكم القانون خلال الأيام المقبلة".


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