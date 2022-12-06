إقامة نصب تذكاري لستالين في جمهورية تتارستان الروسية

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ذكرت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء أنه تم عرض نصب تذكاري للزعيم السوفييتي الأسبق جوزيف ستالين في جمهورية تتارستان الروسية.

وتمت إقامة النصب التذكاري على أرض مدرسة خاصة في بلدة نابريجنيي تشلني (على بعد 1100 شرق موسكو) وسيتم افتتاحه رسميا في الربيع، وفقا لبوابة "بيزنس أونلاين" الروسية الإلكترونية.

وتظهر صور النصب التذكاري لستالين وهو جالس على مقعد خشبى طويل، ويبدو أنه يتحدث إلى محاور خيالي، مشجعا المعجبين والزوار الفضوليين على الجلوس بجانبه.

وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المحليين: "أحسنتم! لا ينقصنا الآن إلا ستالين جديد حي"، بينما أشاد آخرون بمبادرة المدرسة.

ويبدو أن العمل مستوحى من تمثال من حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي يظهر فيها لينين وستالين وهما يتحدثان على أريكة، وتم وضع نسخ منه في العديد من العواصم الإقليمية للاتحاد السوفييتي السابق في ذروة الإعجاب الذي أحاط بستالين.