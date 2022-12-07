أكد ماركينيوس مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، أن مسيرة منتخب «السيليساو» إلى دور ربع النهائي لم يكن مفروشًا بالورود، وأن المجموعة كانت صعبة للغاية، مشيراً في نفس إلى أنهم واجهوا خصماً هجومياً قوياً في دور الـ16.

وتمكن منتخب البرازيل من الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم في نسختها الـ22 المقامة في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر، لتضرب موعداً مع المنتخب الكرواتي في دور الـ8.

قال المدافع الشهير في تصريحات خاصة لإذاعة «أون سبورت إف إم»: الآن نحن سعداء بما حققناه حتى الآن، لكننا سنبدأ على الفور التفكير في الخطوة المقبلة" .

وتابع ماركينيوس: «قابلنا في المباريات الماضية طرق لعب مختلفة، وأمام كوريا تمكنا من السيطرة على المنافس واستغلال الفرص بشكل جيد، وكل هذه المباريات أتاحت لنا الفرصة على أن نتدرب وأن نتعلم من مواجهة هذه المدارس المختلفة».

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان أنهم سيبدأون الاستعداد لمواجهة كرواتيا على الفور، مشدداً على أن المنتخب الكرواتي ليس فريقاً سهلاً، وأن لديهم عدد من المهاجمين المميزين.

ولفت المدافع البرازيلي إلى أن: «كرواتيا تمكنت من التأهل إلى المباراة النهائية مرتين أو ثلاث مرات، لديهم تاريخ مميز ولديهم لاعبين جيدين، لذلك علينا أن نتدرب ونجهز أنفسنا بشكل جيد، لأن المباراة ستكون صعبة، وأتمنى أن نخرج في نهاية المباراة بنتيجة جيدة».