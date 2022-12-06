الجيش الكوري الشمالي يأمر بإطلاق نيران المدفعية في البحر لليوم الثاني على التوالي

أمر الجيش الكوري الشمالي، وحدات الخطوط الأمامية، بإطلاق نيران المدفعية في البحر لليوم الثاني على التوالي، وذلك ردا على تدريبات بالذخيرة الحية تجريها كوريا الجنوبية في منطقة حدودية داخلية.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" -اليوم الثلاثاء، عن بيان لهيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي- أنها رصدت إطلاق الجيش الكوري الجنوبي قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر في مناطق الخطوط الأمامية في حوالي صباح اليوم في أعقاب أعمال عسكرية مماثلة يوم أمس الإثنين.



وقال متحدث عسكري كوري شمالي -لم يكشف عن هويته- إن إطلاق نيران المدفعية المخطط له اليوم يعد بمثابة تحذير للجنوب بعد أن رصدت بيونج يانج إشارات لتدريبات مدفعية كورية جنوبية في المنطقة الحدودية.



ويجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات بالذخيرة الحية تشمل أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر في موقعين منفصلين للاختبار، في منطقة "تشوروون" وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد الأربعاء.



وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن القذائف الكورية الشمالية التي تم إطلاقها سقطت داخل الجانب الشمالي من المناطق العازلة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق 2018 بين الكوريتين للحد من التوترات العسكرية، وحثت كوريا الشمالية على الالتزام بالاتفاق.