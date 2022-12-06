البرهان: المؤسسة العسكرية تهدف إلى العبور بالمرحلة الانتقالية في السودان إلى بر الأمان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن المؤسسة العسكرية في البلاد تهدف إلى العبور بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان من خلال انتخابات يرتضيها الشعب السوداني، مشيرا إلى أن خروج الجيش من السلطة سيكون من خلال توافق القوى المدنية على رئيس الوزراء والهياكل الحكومية الأخرى.

وقال البرهان - في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين - إن المؤسسة العسكرية لديها خط واضح، وتم الإعلان عنه سابقا، وهو عدم رغبتها في الاحتفاظ بالسلطة، وأن واجبها هو حماية الدولة والمواطنين.

وأشار إلى أن دور المؤسسة العسكرية في المرحلة القادمة هو المحافظة على المهام الدستورية التي ستوصف لها في الدستور، وأن تصبح أداة من أدوات السياسة التي تستخدم لحماية الدولة والمواطنين.

ووصف رئيس مجلس السيادة السوداني توسيع المشاركة في الفترة الانتقالية بأنها إضافة حقيقية وموضوعية، لافتا إلى أن القوى السياسية سيكون لديها منظور مختلف لإدارة المرحلة الانتقالية عن التجربتين السابقتين، سواء تجربة الدكتور عبد الله حمدوك أو حكومة 25 أكتوبر.

وأكد أن المشاركة الواسعة هي الضمانة لاستمرار الاتفاق الإطاري في السودان، فضلا عن النأي بالرغبات الشخصية والفئوية عن مصالح الوطن وألا يتم إقصاء أحد، لافتا إلى أن الاتفاق الإطاري ليس محصورا بأي طرف وليس حكر على مجموعة معينة.