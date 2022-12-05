صحف العالم بعد تأهل السامبا: البرازيل ترقص

اهتمت وسائل الإعلام البرازيلية بتأهل منتخب بلادها إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد اكتساح كوريا الجنوبية بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 مساء الإثنين.

وذكرت صحيفة آيه تريد: "البرازيل تسحق كوريا الجنوبية وتواجه كرواتيا في ربع النهائي"، مُضيفةً: "المنتخب يسجل أربعة أهداف في الشوط الأول ويعود إلى الميدان يوم الجمعة المقبل أمام كرواتيا".

أما صحيفة كورييرو برازيلينس فقد عنونت: "نيمار يقود البرازيل لإقصاء كوريا الجنوبية في دور الـ 16..تقمص دور بطل الرواية مثل ميسي ومبابي وكين، وسجل من ركلة جزاء بعد عودته من الإصابة، وخفف الضغط على زملائه".

صحيفة جازيتا سبورتيف: "البرازيل تسحق كوريا بقيادة نيمار وستواجه كرواتيا في ربع النهائي"، مُضيفةً: "لم يواجه منتخب السامبا صعوبات في تأكيد رحلته إلى ربع نهائي المونديال".

كما اهتمت الصحيفة نفسها باحتفالات الجماهير في أنحاء البلاد، حيث ذكرت: "استيقظت البرازيل.. الفوز على كوريا الجنوبية يشعل الأجواء في كوباكابانا"، وأضافت: "تجمع آلاف المشجعين في منطقة الجماهير ومحيطها لمشاهدة المباراة التي شهدت عودة نيمار بعد تعافيه من الإصابة".

وسلطت جميع وسائل الإعلام البرازيلية الضوء على رسالة الدعم التي قدمها لاعبو السامبا للنجم السابق بيليه، الذي يعاني من أزمة صحية في الوقت الراهن، إذ حمل نجوم المنتخب لافتة في ملعب 974 عقب نهاية اللقاء عليها صورة واسم "ملك كرة القدم" وجابوا بها أرجاء الملعب، ثم التقطوا الصور التذكارية معها.

على صعيد آخر، أبرزت صحيفة هانكوك إلبو الكورية الجنوبية أن منتخبها "جرّته القوة النارية البرازيلية بلا حول ولا قوة"، واعتبرت المنتخب البرازيلي الأقوى في العالم. كما أكدت الصحيفة صعوبة قلب الطاولة على البرازيليين.

أما في الصحافة العالمية، فأبدت صحيفة ماركا اهتمامها بالأمر، رغم انشغالها بمباراة إسبانيا والمغرب، وعنونت: "عرض برازيلي"، و "ليفاكوفيتش يعطي التأهل لكرواتيا"، فيما كتبت صحيفة سبورت: "البرازيل تتأهل دون إصابات، ورقصت على حساب كوريا الجنوبية الضعيفة".

صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية سارت على نفس النهج، وعنونت: "البرازيل ترقص وكرواتيا تتأهل بركلات الترجيح"، أما صحيفة آس المدريدية فعنونت: "البرازيل تُرّقص كوريا الجنوبية".. "وليفاكوفيتش يقول وداعا لليابان".

من ناحيتها، نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية صورة ضخمة من احتفالات لاعبي البرازيل على صدر غلاف عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت قائلةً :"إذن لنرقص"، أما صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فقد عنونت: "انتصار من أجل بيليه.. رقص البرازيل".