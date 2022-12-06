ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في كولومبيا إلى 34 قتيلًا

أعلنت السلطات الكولومبية ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي وقع في شمال غرب البلاد وطمر حافلة ركاب وعددا من السيارات، إلى 34 قتيلًا، بينهم ثمانية عمال مناجم قاصرين.

وذكرت إدارة أجهزة الطوارئ الكولومبية - في بيان نقلته قناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الثلاثاء - أن من بين الضحايا الـ34، هناك ثمانية قاصرين، كما يتلقى تسعة أشخاص آخرين العلاج في المستشفيات.

وأوضحت أنه من جراء هطول أمطار غزيرة، انهار جزء من الجبل وطمر العديد من المركبات التي كانت تسير على طريق يقع أسفله، من بينها خصوصاً حافلة نقل عام كان على متنها 33 شخصاً، وسيارة كانت تقل ستة أشخاص، ودراجة نارية كان على متنها شخصان.

وكانت حافلة الركاب متجهة من مدينة كالي جنوب غرب البلاد إلى كويبدو شمال غرب البلاد، عاصمة مقاطعة تشوكو، في مسار يجتاز سلسلة جبال الأنديز.