حصيلة أولية لضحايا انفجار محل صرافة شرقي أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 أشخاص جراء انفجار استهدف محل صرافة في مدينة جلال آباد بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان.

وقال الناطق باسم القوات الأمنية لحركة "طالبان" في ننغرهار، حافظ عبد البصير زابولي، في بيان، إن "الانفجار أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح، موضحا أن الانفجار نجم عن لغم مزروع في محل الصرافة".

وفي وقت سابق اليوم، أكد شهود عيان لسبوتنيك، سقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء انفجار استهدف محل صرافة في مدينة جلال آباد.

وقال شاهد عيان إن الانفجار وقع في محل للصرافة، وأنه لا توجد حاليا معلومات حول الضحايا، لكن العدد سيكون كبيرا، حيث كان هناك العديد من الأشخاص في المكان.

وصرح مالك محل الصرافة، عصمت قاضي زاده، بأن الانفجار وقع وسط حشد من الناس، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية ستكون كبيرة.

من جانبه، أكد مصدر في مستشفى جلال آباد، نقل نحو 10 أشخاص بين قتيل وجريح، إلى المستشفى، ونقل آخرين إلى مستشفى فاطمة الزهراء، والمستشفى الجامعي في ننغرهار.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعاني "طالبان" التي سيطرت على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس 2021، من صعوبات في فرض الأمن في البلاد، حيث يشن تنظيم "داعش" هجمات مستمرة في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الهجوم على السفارة الباكستانية في كابول قبل أيام.