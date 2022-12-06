تعرض قافلة أممية باليمن لانفجار لغم أرضي في الحديدة

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أعلنت بعثة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعرض قافلة تابعة لها لانفجار لغم في محافظة الحديدة غربي اليمن، ما أدى إلى إتلاف سيارة دون وقوع إصابات بشرية.

وأوضحت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" في بيان أن قافلة من مجموعة سيارات تابعة للبعثة تعرضت لانفجار، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت أنه تم تقييم الانفجار على أنه لغم أرضي، وقد أدى إلى إتلاف إحدى السيارات ولم تقع إصابات في القافلة.

‏واعتبرت البعثة أن الحادث "يأتي تذكيرا بالمخاطر التي يواجهها أهالي الحديدة يوميا بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب".

‏وتابعت: "نواصل دعوة الأطراف إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لتطهير المناطق الملوثة (بالمتفجرات) وتقليل الأثر المدمر للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال".

وتأسست "أونمها" بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع الحكومة والحوثيين اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وتضمن الاتفاق صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وتفاهم لتهدئة القتال في محافظة تعز وفتح طرقها (جنوب غرب).

ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014 من جهة أخرى.