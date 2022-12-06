 رئيس النواب العراقي يهنئ المغرب على تأهله لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 - بوابة الشروق
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رئيس النواب العراقي يهنئ المغرب على تأهله لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 8:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 8:43 م

هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، المنتخب المغربي بمناسبة تأهله لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «مبااااارك لمنتخب المملكة المغربية الشقيقة، الإنجاز التاريخي العربي، بالتأهل إلى ربع النهائي في بطولة كأس العالم».

وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.

 

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