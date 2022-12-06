ضرب منتخب البرتغال موعدًا مع نظيره المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تخطيه عقبة نظيره السويسري بستة أهداف لهدف مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري بستة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وكان المنتخب المغربي قد هزم نظيره الإسباني بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره المغربي، على ملعب لوسيل، في الخامسة من مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مونديال 2022.