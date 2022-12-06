الفريق القانوني لشبكة الجزيرة: لسنا متأكدين من توقيف المسؤولين عن اغتيال شيرين أبوعاقلة

قال الفريق القانوني لشبكة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، إن الشبكة ليست متأكدة من توقيف المسؤولين عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، التي استشهدت برصاص الاحتلال في مايو الماضي، موضحاً أنه يدعو بداية إلى فتح تحقيق.

وأضاف في بيان في سلسلة تغريدات على الحساب الرسمي لموقع التدوينات القصيرة تويتر لقناة الجزيرة: "المحكمة الجنائية الدولية لديها الصلاحية الكاملة للنظر في قضية شيرين أبو عاقلة".

ودعا البيان إلى أنه: "على المدعي العام أن يسعى إلى إيجاد أدلة تدين الجيش الإسرائيلي عبر القنوات كافة".

من جهتها، دعت منظمة مراسلون بلا حدود، المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى التحرك وفتح تحقيق بشأن اغتيال شيرين، معربة عن دعم عائلة شيرين أبو عاقلة وشبكة الجزيرة في رفعها هذه القضية للمحكمة الجنائية.

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، أمس، أنها رفعت قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي لاقت حتفها بالرصاص أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية في مايو الماضي.

وأضافت الشبكة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.