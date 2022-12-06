هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المنتخب المغربي بمناسبة تأهله لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الثلاثاء، بعث العاهل البحريني، برقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس، بمناسبة الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني، وتأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، وذلك لأول مرة لمنتخب عربي.

وأعرب عن أطيب تهانيه للعاهل المغربي على هذا الإنجاز الرياضي المشرف، مشيداً بالأداء الفني المتميز والقوي الذي ظهر به المنتخب المغربي في هذه المباراة، والذي استحق من خلاله هذا التأهل والفوز الغالي.

وعبّر عن تمنياته الخالصة لأفراد المنتخب المغربي بكل التوفيق والنجاح في بقية مبارياتهم المقبلة، وتشريف وطنهم في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير.

وخطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على المنتخب الإسباني بنتيجة 3-0 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

وصنع أسود الأطلس التاريخ بالوصول إلى دور الثمانية من كأس العالم 2022 في قطر ليصبحوا السفراء العرب الوحيدين في تلك النسخة، بعد خروج كل من تونس وقطر والمنتخب السعودي من الدور الأول.