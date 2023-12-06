هيومن رايتس ووتش: تعليم الفتيان الأفغان معرض للخطر في ظل حكم طالبان

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أظهر تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن تعليم الفتيان في أفغانستان معرض للخطر على المدى الطويل في ظل حكم طالبان؛ بسبب تغييرات المناهج الدراسية والعقوبات البدنية وفصل المعلمات.

وتعرضت حركة طالبان لانتقادات، منذ استعادتها السلطة في أغسطس 2021؛ بسبب تقييدها الشديد لتعليم المرأة.

وبالإضافة إلى فصل المعلمات والاستعانة بدلا منهن بمعلمين غير مؤهلين أو عدم وجود معلمين على الإطلاق، تم غلق المدارس من الصف السابع والجامعات بالكامل أمام الفتيات والنساء.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه حتى الآن تم إيلاء اهتمام أقل للأضرار التي لحقت بنظام تعليم الفتيان.

ويستند تقرير المنظمة إلى روايات تلاميذ من الصف الثامن وأولياء أمورهم.

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش، أنه تم حذف دروس مثل الرياضة والتربية الفنية واللغة الإنجليزية من المقررات الدراسية أو أنه لم يعد يتم تدريسها بسبب نقص المعلمين.

وقال تقرير المنظمة، إن زيادة العقوبات البدنية يرجع إلى أشياء مثل قصة شعر سيئة أو حيازة هاتف محمول على سبيل المثال.

ونظرا للوضع الاقتصادي المتردي في أفغانستان، فإن الصعوبات المالية التي تواجهها الأسر تعني أن الفتيان غالبا ما يضطرون إلى العمل بدلا من الذهاب إلى المدرسة.

وأدت التغييرات في المدارس إلى تزايد خوف العديد من الفتيان من الذهاب إلى المدرسة، وإلى تضاؤل آمالهم في المستقبل.

وقالت باحثة حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش سهر فترات، إن طالبان تلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بنظام التعليم الأفغاني للفتيان والفتيات على حد سواء.

وأضافت "فترات": "من خلال الإضرار بنظام التعليم بأكمله في البلاد، فإنهم يخاطرون بإنشاء جيل ضائع سيحرم من التعليم الجيد".