استعرضت فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد حصرية للمعارك بين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، وجيش الاحتلال في حي الشجاعية بقطاع غزة.



وأظهرت اللقطات استهداف عناصر القسام المباشر للدبابات وناقلات الجند الإسرائيلية بالقذائف، كما ركزت على تفحم إحدى الدبابات بالجنود الموجودين داخلها.





كتائب القسام تعرض مشاهد نارية لتفجير الدبابات على قناة الجزيرة 🔥🔥



الله أكبر ولله الحمد ☝️🔥#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/QY5kCqn1UT — Ali (@abu_yousiff) December 6, 2023



وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الأربعاء، استهداف 3 دبابات إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بقذائف الياسين 105.



وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، إن «الكتائب استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 في محور شرق مدينة خان يونس».



وأضافت أن عناصرها استهدفوا دبابة «ميركافا» إسرائيلية في محور شمال مدينة خان يونس بقذيفة «الياسين 105».



يعني اسم الدبابة «ميركافا» بالعبرية المركبة الحربية، واختير هذا الاسم للدلالة على أنها صممت لتجمع بين خصائص عدة، ولا تقتصر على أن تكون دبابة فقط، بل تتميز بمواصفات تجعلها من الدبابات الأكثر تحصينا في العالم، والأقوى في أرض الحرب.



وتعد «ميركافا» هجينًا بين الدبابة وناقلة الجنود، وعلاوة على طاقم الدبابة يمكنها حمل العديد من جنود الإنزال.



وتذكر التقارير أن ترسانة إسرائيل من الدبابات تضم 160 قطعة من طراز «ميركافا – 3»، و200 دبابة من الطراز الأحدث «ميركافا – 4».