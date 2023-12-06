رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يستقبل مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما في جدة

استقبل اليوم ـ الاربعاء ـ الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكنور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية وذلك خلال زيارته لمقر الاتحاد بجدة.

واصطحب عمرو الليثي خالد عبد الجليل في جولة بمقر الاتحاد، حيث اطلعه علي آخر المستجدات وأحدث الامكانات الفنية والتكنولوجية بالاتحاد، بالإضافة الي المكتبة الخاصة بالاتحاد والتي تتناول أهم الأعمال الفنية والتي أنتجها الاتحاد

ويذكر ان هذه الزيارة تأتي فى اطار التعاون المشترك بين الاتحاد ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية و قد تم التباحث حول سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك ، وتنظيم دورات تدريبية وإقامة ورش عمل ، وتبادل الخبرات في شتى المجالات الإبداعية والفنية والإعلامية .