بريطانيا تحظر إعلانات 3 شركات طيران لتضليل المسافرين بشأن الاهتمام بالبيئة

حظرت السلطات البريطانية الإعلانات عن شركات أير فرانس الفرنسية والخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا وطيران الاتحاد الإماراتية، وذلك لأن هذه الشركات تعطي زبائنها المسافرين انطباعا يتسم بالتضليل عن أوراق الاعتماد البيئية الخاصة بها.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، أشارت الإعلانات المنشورة على محرك البحث جوجل، التي شوهدت جميعها في يوليو، إلى أن أير فرانس "ملتزمة بحماية البيئة" وحثت زبائنها المسافرين على "السفر بشكل أفضل ومستدام"، بينما نوهت لوفتهانزا إلى أن زبائنها المسافرين سوف "يسافرون جوا بشكل أكثر استدامة".

وزعم إعلان الاتحاد أن خدمته تشمل "الاهتمام بالبيئة".

وحققت هيئة مراقبة معايير الإعلان في بريطانيا في الإعلانات الثلاثة بشأن مخاوف تتعلق بأنها تعطي انطباعا مضللا عن الأثر البيئي الذي تخلفه تلك الشركات.

وقالت هيئة مراقبة معايير الإعلان إن إير فرانس لم تعطها "ردا موضوعيا" على تحقيقاتها.

وقالت لوفتهانزا إن شعار "سافر جوا بشكل أكثر استدامة" يشير إلى خيار "الرسوم الخضراء" الذي تعرضه والذي يمكن أن يختاره الركاب في الرحلات الأوروبية وخفض 20 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالرحلات الجوية باستخدام وقود طيران مستدام وتعويض الـ80 % المتبقية بالمساهمة في مشاريع حماية المناخ.

وذكرت شركة الاتحاد أنها أزالت على الفور كل الإشارات لـ"الاهتمام بالبيئة" من إعلاناتها المدفوعة على محرك البحث جوجل في المملكة المتحدة لدى الحصول على إخطار بالشكوى.

وأوضحت هيئة مراقبة معايير الإعلان إن السفر الجوي يولد مستويات مرتفعة من كل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات غير الكربونية، اللذين يشكلان إسهاما جوهريا في التغير المناخي.