رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكرة تولي قوة دولية مسؤولية الأمن في قطاع غزة، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون المسؤول عن نزع السلاح في القطاع بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي: "في اليوم التالي للحرب.. يجب نزع سلاح غزة، ولكي يتم ذلك، هناك قوة واحدة فقط يمكنها ضمان ذلك، وهذه القوة هي الجيش الإسرائيلي"، معتبرا أنه "لا يمكن لأي قوة دولية أن تكون مسؤولة عن ذلك، لقد رأينا ما حدث لأماكن أخرى تم جلب القوات الدولية إليها لنزع السلاح".

وكان نتنياهو تحدث بوقت سابق عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة بعد الحرب، مشيرا في حديث لشبكة CNN، نوفمبر الماضي، لدور أمني ستلعبه إسرائيل في غزة ما بعد الحرب، من دون توضيح التفاصيل.

وكانت الشبكة الأمريكية نقلت اليوم عن مسؤولين أمريكيين تقديراتهم لمسار الحرب الدائرة في غزة، حيث لفتوا إلى أنها ربما تستمر حتى يناير، قبل أن تغير وأن القوات الإسرائيلية غيرت استراتجيتها إذ أنها لا تستطيع الحفاظ على مستوى عملياتها عالية الكثافة إلى أجل غير مسمى، معربين عن تخوفهم بشأن الكيفية التي ستتطور بها العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.