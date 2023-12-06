إطلاق نار باتجاه قوة راجلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

ادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوة راجلة لجيش الاحتلال، تعرضت لاطلاق نار بالقرب من سدة الفحص جنوب الخليل، كما أُطلقت نيران باتجاه البؤرة الاستيطانية "ابراهام أفينو" والكائنة في سوق الخضار القديم بمدينة الخليل، دون وقوع إصابات.

وقالت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، التي نقلت الخبر، إنه لم يتسنى لها التأكد من ادعاءات وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب شهود عيان، فقد شاهدوا استنفارا لقوات جيش الاحتلال في منطقة سدة الفحص والمنطقة الصناعية جنوب الخليل، كما انتشر جنود الاحتلال في منطقة الكرنتينا، ويقومون بعمليات تفتيش في المقبرة الإسلامية بالمنطقة.

وأضافت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في المنطقة الجنوبية وشارع طارق ومنطقة جبل جوهر، وأوقفت السيارات وفتشتها ودققت في هويات ركابها.