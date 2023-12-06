ولي العهد السعودي خلال لقائه مع بوتين: نعمل مع روسيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة

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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء خلال لقائه في الرياض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف الأمير محمد، خلال جلسة مباحثات مع بوتين في الرياض، أن "الرياض وموسكو تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار"، حسبما ذكرت "العربية نت" اليوم الأربعاء.

ودعا بوتين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة روسيا، قائلا: "لدينا علاقات راسخة وجيدة مع السعودية على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني".

وأضاف بوتين، أنه على مدى السنوات السبع الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق.

وأكد بوتين، أهمية مشاركة البلدين في التقديرات والتصوُّرات، فيما يخص التطوُّرات الأخيرة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى سبتمبر 15ر3 مليار ريال سعودي.

وأيدت روسيا مبادرة دعوة المملكة للانضمام إلى تكتل "بريكس" الاقتصادي، حيث أكد بوتين أن دعم بلاده يأتي تقديرا لجهود ولي العهد في دعم التوازن والاستقرار في أسواق النفط.

وأسهمت جهود المملكة في توصل دول منظمة أوبك وروسيا الاتحادية لاتفاق "أوبك بلس" التاريخي الذي يدعم استقرار أسواق النفط، من خلال تبني منهجية مواءمة حجم الإنتاج مع مستوى الطلب العالمي على النفط، بما يخدم المنتجين والمستهلكين.

وحاز ملف الإرهاب والتطرف اهتمام قيادتي البلدين، واتفقا معًا على الوقوف ضد الإرهاب وتجفيف منابعه بسبب خطورته على الأمن العالمي واقتصاده.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس بوتين سيُجري محادثات تتناول القضايا الدولية والإقليمية، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالإضافة إلى قضايا التعاون في قطاع النفط.

وكانت آخر مرة زار فيها بوتين السعودية والإمارات في عام 2019