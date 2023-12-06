أمطار خفيفة بالإسكندرىة تزامنا مع نوة قاسم

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أمطارا خفيفة تزامنا مع نوة قاسم، التى تهب في مثل هذا التوقيت من كل عام تزامنا مع النصف الأول شهر ديسمبر الجاري.

وتعد "قاسم" من أشد نوات الشتاء التى تأتي مصاحبة بأمطار وعواصف شديدة ورياح جنوبية غربية وارتفاع في موج البحر، مستمرة نحو 5 أيام.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، استمرار حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لزيادة كثافة الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق، للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور زيادتها.

وأشار إلى أنه تمت أعمال تخفيض منسوب البيارات والتطهير لمختلف مكونات الشبكة على مدار الساعة، وكذلك عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

ولفت إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات أثناء الأمطار، وانتشار 150 سيارة ومعدة بمختلف مناطق المحافظة.